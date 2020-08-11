Киркоров сыграет в третьей части «Последнего богатыря»
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Певец Филипп Киркоров сыграет в третьей части фильма «Последний богатырь», сообщает Кинопоиск в своем Telegram-канале.
Киркоров исполнит роль сказочного героя, которому пришлось сбежать в наш мир из-за диктатуры Кощея Бессмертного, указано в сообщении.
В настоящее время в производстве находится вторая часть истории «Последний богатырь: Корень зла». Ее премьера назначена на 24 декабря 2020 года.
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