Сын Ефремова сообщил, что в детстве его домогались на съемках
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Актер Никита Ефремов рассказал в интервью платформе Start, что в детстве его домогался мужчина «нетрадиционной ориентации».
По словам артиста, это произошло на съемках детского фильма.
«В более-менее осознанном возрасте ко мне приставал мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации. Для меня это было шоком. И я никому не сказал, потом только позвонил маме, переселился. Не помню, в каком это было возрасте. Были всякие страхи, что это как-то не по-пацански, что я лох, что обо мне скажут», — рассказал Ефремов.
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