У одной из балерин Большого театра выявили коронавирус

Тест на коронавирусную инфекцию нового типа оказался положительным у одной из балерин Большого театра, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Там отметили, что все, кто контактировал с этой артисткой балетной труппы, также сдали анализы на COVID-19.

«Пока они все на карантине, ждем результатов в понедельник», — сообщила собеседница агентства.

По ее словам, данная ситуация никак не повлияла на график репетиций и открытие театра в сентябре. При этом дальнейшие действия будут зависеть от результатов тестов на коронавирус других работников учреждения, добавили в пресс-службе.

Ранее некоторых артистов Большого и Мариинского театров отстранили от работы из-за ухудшения самочувствия.

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