Адвокат потерпевших назвала приступ у Ефремова «цирковым выступлением»

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Адвокат потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Анна Бутырина назвала «цирковым выступлением» госпитализацию артиста из здания суда.

«В зале судебного заседания он не появился, нам никаких комментариев о его состоянии не дали. Никаких медицинских подтверждений нет. Я думаю, что после увиденных доказательств в суде, подтверждающих его вину, это очередное цирковое выступление Ефремова и его защитника», — сказала юрист в беседе с «Газетой.Ru».

Она добавила, что рассмотрение дела возможно только при личном присутствии артиста.

«Судебное заседание отложено на завтра, потому что присутствие Ефремова обязательно. Рассмотрение дела может быть приостановлено до момента его выздоровления», — заключила Бутырина.

Ранее Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда в бессознательном состоянии. По предварительной информации, у актера инсульт. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев назвал состояние своего подзащитного «крайне тяжелым».

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