Ефремова выносят из суда на носилках и госпитализируют

Прибывшие по вызову в Пресненский суд Москвы врачи скорой медицинской помощи решили госпитализировать актера Михаила Ефремова. Артиста выносили из здания, передает ТАСС.

Как добавил его адвокат Эльман Пашаев, Ефремов не сможет сегодня участвовать в судебном заседании, так как его госпитализировали в бессознательном состоянии. Позднее было решено отложить судебное заседание по делу актера на 12 августа.

«У Ефремова подозрение на инсульт, точный диагноз будет установлен в больнице, куда его госпитализировали», — уточнил агентству источник в медицинских кругах.

Артист должен был посетить очередное заседание по делу о смертельном ДТП в Пресненском суде, однако начало процесса было задержано. Как выяснилось, Ефремову стало плохо. Накануне защитник Ефремова рассказывал, что актеру вызывали скорую из-за проблем с сердцем, но он отказался от госпитализации.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Сначала он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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