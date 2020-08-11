Отец Децла не имеет отношения к появлению портрета рэпера в Оренбурге

Отец рэпера Децла Александр Толмацкий рад тому, что в центре Оренбурга появится портрет его сына. Он также назвал это инициативой самих жителей региона.

«Я лично не имею к этому отношения. Это хорошо. Память», — сказал Толмацкий в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее сообщалось, что в центре Оренбурга на стене здания появится портрет Децла. Содействие этому оказала главный художник Оренбурга Наталия Бровко, а также городская администрация.

Децл (Кирилл Толмацкий) скончался в феврале минувшего года в возрасте 35 лет. Ему стало плохо после концерта в Ижевске. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

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