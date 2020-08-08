Киану Ривз снимется в сиквелах «Джона Уика»

Голливудский актер Киану Ривз снимется в четвертой и пятой частях фильма «Джон Уик». Об этом сообщает издание Deadline.

Отмечается, что съемки новых картин начнутся в 2021 году, пока идет работа над сценарием.

По словам главы студии Lionsgate Джона Фельтхаймера, показ четвертой части на экранах запланирован на 27 мая 2022 год. Изначально он должен был выйти 21 мая 2021 года.

Также создатели триллера намереваются снять спин-офф в виде сериала «Континенталь» про отель для наемных убийц.

Фильм «Джон Уик» повествует об истории киллера в отставке. Благодаря трем предыдущим частым компания Lionsgate заработала в $584,2 млн.

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