Режиссер Грымов заявил об «уничтожении» Ефремова адвокатами

Худрук театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов высказался в эфире НСН об отказе актера Михаила Ефремова признать вину в смертельном ДТП.

Он заявил, что ранее старался не комментировать дело артиста.

«Но сегодня я молчать не могу, особенно если сам Михаил Ефремов юлит. Он то признает свою вину сразу после ДТП, и ведь даже видеообращение записал, то не признает вину, может быть, его запутали, я не знаю», — сказал Грымов.

Он считает, что не нужно забывать о семье Сергея Захарова, который погиб в ДТП с нетрезвым водителем. По мнению режиссера, такие стратегические решения адвокатов «не красят, а уничтожают» Ефремова.

«Время нас, конечно, рассудит, но человеком нужно оставаться в любом случае и не бояться раскаиваться», – заключил Грымов.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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