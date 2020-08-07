Глюкоза заявила пограничникам, что Крым украинский

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) в беседе с украинскими пограничниками заявила, что Крым украинский. Видеозапись опубликована в YouTube-канале пограничного ведомства.

В ходе беседы Глюкозе задали вопрос: «Как вы относитесь к оккупации Крыма?». Она заявила, что ее больше волнует возможность выступать на территории страны и назвала Крым украинским.

Как сообщалось, ранее Ионова получила трехгодичный запрет на посещение Украины из-за участия в мероприятиях в Крыму. Пограничники остановили певицу в четверг, 6 августа, в киевском аэропорту «Борисполь», куда она прилетела из Белоруссии.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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