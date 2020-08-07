Адвокат потерпевших по делу Ефремова приехал на заседание на самокате

Адвокат потерпевших по делу о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова Александр Добровинский приехал на судебное заседание на самокате, сообщает ТАСС.

Добровинский рассказал, что днем ранее сын и помощница научили его ездить на самокате. Он отметил, что такой способ ему нравится, и допустил, что может иногда приезжать на самокате в суд.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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