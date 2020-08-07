Определена ожидаемая дата допроса Ефремова в суде

Допрос актера Михаила Ефремова в суде по делу об аварии со смертельным исходом может состояться 11 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление судьи Пресненского суда Москвы Елены Абрамовой.

Следующее заседание по делу состоится 11 августа, заявила Абрамова.

«Явка потерпевших обязательна, подсудимому быть готовым дать показания», – отметила судья.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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