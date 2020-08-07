Агутин отказался выступать на концерте в Белоруссии

Певец Леонид Агутин в числе других российских звезд отказался выступать на предвыборных концертах в Белоруссии. Об этом исполнитель написал на своей странице в Instagram.

Он обратился к жителям Белоруссии, заявив, что не приедет по их же «многочисленным и настоятельным просьбам».

Певец поблагодарил белорусов за вежливость, искренность, уважение и любовь, отметив, что эти чувства взаимны, а также пожелал им удачи и процветания.

«Надеюсь, наша встреча при других обстоятельствах не за горами!», — добавил исполнитель.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Концерт Агутина должен был состояться 8 августа в Гродно. На сегодняшний день от выступлений на предвыборных концертах отказались группы RASA, «Краски», «Кар-Мэн» и другие.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Три простых пункта»: как в Белоруссии борются за честные выборы