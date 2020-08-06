Адвокат вдовы Картрайта отреагировала на показания его любовницы

Адвокат Ирина Скурту, защищающая обвиняемую в убийстве мужа – рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) – Марину Кохал, усомнилась в достоверности показаний любовницы музыканта, опубликованных в СМИ.

«Я думаю, это происки адвокатского расследования со стороны обвинения. Мы ждем экспертизу причины смерти. Все слухи нам неинтересны. Показания Романенко (Надежда Романенко – предполагаемая любовница Юшко) не подтверждаются даже перепиской», — пояснила адвокат в беседе с «Газетой.Ru».

Она добавила, что супруга Картрайта знала о существовании Романенко, однако не придавала этому большого значения.

«Марина о ее существовании знала и не воспринимала всерьез. Обычная фанатка. Одна из десятков», — заключила Скурту.

Ранее Baza опубликовала показания Надежды Романенко. На допросе девушка рассказала, что встречалась с Юшко около двух лет. Кроме того, музыкант неоднократно жаловался ей на свою жену, а незадолго до своей смерти «звал замуж».

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