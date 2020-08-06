Попавшая в список Forbes Полина Гагарина оказалась должницей

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Певица Полина Гагарина, которая попала в список Forbes самых богатых звезд российского шоу-бизнеса, оказалась должницей.

На сайте Федеральной службы судебных приставов значится, что артистка должна 30 128 руб. за неуплату налогов.

Ранее журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год. Список возглавил певец и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров.

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