Новый сезон сериала «Ольга» стартует на ТНТ 31 августа

Четвертый сезон сериала «Ольга» стартует на ТНТ 31 августа. Об этом говорится в пресс-релизе телеканала.

Отмечается, что история вернется на экраны после двухлетнего перерыва. Исполнительницей главной роли останется Яна Троянова.

«В новом сезоне Ольга дистанцируется от семьи, и та оказывается на грани катастрофы. Только возвращение матери-героини может спасти семью… Но захочет ли Ольга в очередной раз быть самой сильной и решать за всех? », — говорится в пресс-релизе.

Новые серии будут выходить в 20:00.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названа новая ведущая «Дома-2»

— На ТНТ стартует сериал «Сладкая жизнь»

— ТНТ покажет обладателя «Золотого глобуса» сериал «Это мы»