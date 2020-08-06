Новый сезон сериала «Ольга» стартует на ТНТ 31 августа
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Четвертый сезон сериала «Ольга» стартует на ТНТ 31 августа. Об этом говорится в пресс-релизе телеканала.
Отмечается, что история вернется на экраны после двухлетнего перерыва. Исполнительницей главной роли останется Яна Троянова.
«В новом сезоне Ольга дистанцируется от семьи, и та оказывается на грани катастрофы. Только возвращение матери-героини может спасти семью… Но захочет ли Ольга в очередной раз быть самой сильной и решать за всех? », — говорится в пресс-релизе.
Новые серии будут выходить в 20:00.
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