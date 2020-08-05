Щербаков рассказал о ссорах с женой из-за своей экономности

Комик Алексей Щербаков рассказал о ссорах с женой из-за его привычки постоянно экономить. Соответствующее заявление он сделал в интервью своему коллеге Дмитрию Романову.

Стендапер отметил, что несмотря на большой заработок, он продолжает придерживаться жесткой экономии.

Щербаков добавил, что, если ему нужно накопить на что-то серьезное и желанное, он может «ни рубля не тратить», хотя на его счетах «лежат миллионы».

Юморист также рассказал, что его жена «доит жесточайшим образом» и постоянно что-то «выпрашивает», пытаясь изменить его характер. Но если он все таки «поддался» и купил супруге что-то, то после этого ничего не приобретет для себя и, «скорее всего, очень долго не купит и ей что-то еще».

«Каждый раз в магазине звонит мне и спрашивает, можно ли пробить молоко. Я говорю: «Можно, пробивай». И перевожу ей 60 рублей на карту», — сказал Щербаков.

Он уточнил, что из-за этого они с женой часто ссорятся. Однако комик подчеркнул, что на детей денег не жалеет.