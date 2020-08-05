Любовница рэпера Картрайта рассказала о его отношениях с женой

Любовница расчлененного рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Надежда Романенко рассказала о его отношениях с супругой Марией Кохал, сообщает Пятый канал.

По словам Романенко, жена запрещала Картрайту приходить домой после 23:00, угрожая не пустить в квартиру. Она также распоряжалась всем бюджетом семьи, не оставляя мужу денег на развлечения.

Романенко также заявила, что рэпер не мог покончить с собой, так как был всегда жизнерадостным человеком и никогда не упоминал о суициде.

Ранее правоохранители нашли в петербургской квартире пары расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко. Супруга заявила, что он скончался от передозировки, и она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа. Кохал позже предъявили обвинение в убийстве.

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