Нил Янг подал в суд на штаб Трампа за использование его музыки

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Mario Anzuoni/Reuters

Американский музыкант Нил Янг обратился в суд с иском к штабу президента США Дональда Трампа из-за использования его песен. Об этом сообщает сайт исполнителя.

В иске отмечается, что композиции Янга Devil's Sidewalk и Rockin' in the Free World не раз воспроизводились на митингах и прочих политических мероприятиях американского лидера.

Речь идет о митинге в городе Талсе, штат Оклахома, который прошел 30 июня текущего года, указано в тексте иска.

«Янг по доброй воле не может позволить использовать свою музыку в качестве «тематической песни» для сеющей распри неамериканской кампании невежества и ненависти», — говорится в документе.

Отмечается, что музыкант требует выплаты в размере до $150 тыс. за каждое нарушение авторских прав.

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