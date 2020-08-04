Волочкова подала апелляцию по делу о нарушении карантина в Дивеево

Адвокаты балерины Анастасии Волочковой подали апелляцию по делу о нарушении карантина при посещении артисткой Серафимо-Дивеевского монастыря, сообщает РИА «Новости».

Волочкова рассказала, что представители защиты уже подали апелляцию после решения суда назначить ей штраф. Балерина отметила, что не хочет платить деньги за то, в чем не виновата.

Ранее Тверской суда Москвы оштрафовал Волочкову на 40 тысяч рублей за нарушение карантина при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря. До этого балерину оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение правил при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

Волочкова посещала расположенный в Нижегородской области Серафимо-Дивеевский монастырь, когда в селе действовал карантинный режим.

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