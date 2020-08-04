Жириновский считает долгом Ефремова признать вину за смертельное ДТП

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает долгом актера Михаила Ефремова признать вину за аварию, в которой погиб человек, и понести наказание. Об этом политик заявил на своей странице в Twitter.

«Михаил Ефремов должен обязательно понести наказание. Сейчас его долг — признать вину в суде, выплатить компенсацию родственникам и понести наказание», – написал Жириновский.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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