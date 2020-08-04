СК опубликовал видео следственного эксперимента с женой убитого Картрайта

Следственный комитет России опубликовал видео, снятое во время следственного эксперимента с участием жены убитого рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марины Кохал. Видеоролик опубликован на YouTube-канале СК.

На кадрах видно, как женщину в наручниках привозят в квартиру, где были найдены останки артиста. Кохал рассказывает следователям о своих действия в день происшествия, указывая на диван в одной из комнат.

Расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко, были обнаружены в его квартире в Санкт-Петербурге. Супруга заявила, что он скончался от передозировки, и она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа. 3 августа петербургский суд отправил Кохал в СИЗО на два месяца.

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