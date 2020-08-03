Покрас Лампас раскрыл тайный смысл «Супрематического креста» в Екатеринбурге
Художник Покрас Лампас рассказал, что в его арт-объекте «Метасупрематический крест» в Екатеринбурге, который был уничтожен коммунальщиками, была зашифрована надпись «Товарищ, помни: Цензура не должна влиять на искусство». Об этом сообщает Telegram-канал издания «Подъем».
По признанию художника, эта и есть настоящий текст его восстановленного арт-объекта.
«Конечно, когда в прошлом году мы решили остановить конфликт вокруг площади, я хотел вернуть мир в город, но при этом сохранить свое независимое художественное высказывание», — сказал Лампас.
По его словам, о новом тексте знал лишь очень близкие друзья.
«И в итоге было очень интересно видеть дискуссию о работе и ни одной попытки декодировать текст — при том, что он попал во все СМИ крупным планом и возможность его прочесть была целый год», — отметил Лампас.
Как известно, работа художника уже почти стерлась.
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