Покрас Лампас раскрыл тайный смысл «Супрематического креста» в Екатеринбурге

Художник Покрас Лампас рассказал, что в его арт-объекте «Метасупрематический крест» в Екатеринбурге, который был уничтожен коммунальщиками, была зашифрована надпись «Товарищ, помни: Цензура не должна влиять на искусство». Об этом сообщает Telegram-канал издания «Подъем».

По признанию художника, эта и есть настоящий текст его восстановленного арт-объекта.

«Конечно, когда в прошлом году мы решили остановить конфликт вокруг площади, я хотел вернуть мир в город, но при этом сохранить свое независимое художественное высказывание», — сказал Лампас.

По его словам, о новом тексте знал лишь очень близкие друзья.

«И в итоге было очень интересно видеть дискуссию о работе и ни одной попытки декодировать текст — при том, что он попал во все СМИ крупным планом и возможность его прочесть была целый год», — отметил Лампас.

Как известно, работа художника уже почти стерлась.

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