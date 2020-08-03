СМИ узнали о доходах Сергея Гармаша, ушедшего из «Современника»

Актер Александр Гармаш в качестве индивидуального предпринимателя заработал на контрактах, оформленных через портал «Госзакупок», более 98,6 млн рублей за последние 5 лет, пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, актер таким образом зарабатывал, выступая на сцене. Его услугами пользовались Воронежский концертный зал, Мариинский театр, Санкт-Петербургская филармония, Красноярский театр оперы и балета, а также Свердловская и Карельская филармонии.

За каждый выход на сцену актер получал от 160 до 299 тысяч рублей, утверждает КП. Еще более 96 млн рублей Гармаш заработал на рекламе.

Тем не менее, по информации издания, большая часть доходов актера не попадает в открытый доступ, а опубликованные контракты — лишь малая часть его состояния.

Ранее Сергей Гармаш объявил сотрудникам «Современника» о своем уходе из театра из-за «чудовищной ситуации», сложившейся при новом руководстве. Актер также раскритиковал проект «Диалоги» «Современника», выпущенный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

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