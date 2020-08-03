Глюк'oZa выпустина песню о первой влюбленности
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Певица Глюк'oZa (Наталья Чистякова-Ионова) выпустила композицию, посвященную перво влюбленности. Об этом она написала в своем Instagram.
Песня получила название «Мурашки».
«Помните это прекрасное чувство влюбленности? Когда боишься сделать первый шаг, а от прикосновений бросает в дрожь, а впереди полная неизвестность», — написала Глюк'oZa.
Трек стал доступен на всех площадках, включая заработавший недавно в России Spotify.
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