Глюк'oZa выпустина песню о первой влюбленности

Певица Глюк'oZa (Наталья Чистякова-Ионова) выпустила композицию, посвященную перво влюбленности. Об этом она написала в своем Instagram.

Песня получила название «Мурашки».

«Помните это прекрасное чувство влюбленности? Когда боишься сделать первый шаг, а от прикосновений бросает в дрожь, а впереди полная неизвестность», — написала Глюк'oZa.

Трек стал доступен на всех площадках, включая заработавший недавно в России Spotify.

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