Экс-солист «Ласкового мая» госпитализирован в Петербурге
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Солист первого состава группы «Ласковый май» Александр Прико госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщил продюсер Андрей Разин на своей странице в Instagram.
В настоящее время Прико находится в тяжелом состоянии, врачи делают все возможное для оперативного проведения диагностики и оказания помощи, написал Разин.
Разин отметил, что держит ситуацию на контроле.
Александр Прико в 1988 году приехал в Москву, где стал участником первого состава группы «Ласковый май». Сейчас он живет и работает в Санкт-Петербурге.
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