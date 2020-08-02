Экс-солист «Ласкового мая» госпитализирован в Петербурге

Солист первого состава группы «Ласковый май» Александр Прико госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщил продюсер Андрей Разин на своей странице в Instagram.

В настоящее время Прико находится в тяжелом состоянии, врачи делают все возможное для оперативного проведения диагностики и оказания помощи, написал Разин.

Разин отметил, что держит ситуацию на контроле.

Александр Прико в 1988 году приехал в Москву, где стал участником первого состава группы «Ласковый май». Сейчас он живет и работает в Санкт-Петербурге.

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