Экс-солист «Ласкового мая» госпитализирован в Петербурге

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Солист первого состава группы «Ласковый май» Александр Прико Солист первого состава группы «Ласковый май» Александр Прико
Солист первого состава группы «Ласковый май» Александр Прико
vk.com

Солист первого состава группы «Ласковый май» Александр Прико госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщил продюсер Андрей Разин на своей странице в Instagram.

В настоящее время Прико находится в тяжелом состоянии, врачи делают все возможное для оперативного проведения диагностики и оказания помощи, написал Разин.

Разин отметил, что держит ситуацию на контроле.

Александр Прико в 1988 году приехал в Москву, где стал участником первого состава группы «Ласковый май». Сейчас он живет и работает в Санкт-Петербурге.

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