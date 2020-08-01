Прокуратура Франции просит возобновить «дело Депардье» об изнасиловании

Прокуратура Франции направила судье запрос на возобновление расследования по делу об изнасиловании, в котором обвиняется актер Жерар Депардье. Ранее обвиняющая его девушка вновь обратилась к правоохранителям. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что направленная жалоба в форме гражданского иска практически является автоматическим началом расследования.

Депардье стал фигурантом дела об изнасиловании в августе 2018 года. 20-летняя девушка утверждала, что актер дважды домогался ее в ходе неформальной репетиции театральной пьесы в своем парижском доме 6 и 13 августа. Он является другом отца актрисы и пообещал оказать ей помощь, дав несколько консультаций по поводу карьеры.

Сам актер не признал свою вину. Расследование было прекращено в июне 2019 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Депардье попал в поле зрения судебных приставов

— Решен исход «дела Депардье» об изнасиловании