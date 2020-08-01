Мини-сериал «Чернобыль» признан лучшим по версии британской кинопремии BAFTA

Мини-сериал «Чернобыль», произведенный HBO совместно со Sky, признан лучшим мини-сериалом по версии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Об этом сообщается в Twitter премии.

Британский актер Джаред Харрис, сыгравший академика Валерия Легасова, получил «Бронзовую маску» в категории «Лучшая мужская роль».

Всего мини-сериал, который вышел в 2019 году, номинировали на 14 наград. Картина претендовала на телевизионные премии BAFTA в трех номинациях. Речь идет о возможности стать лучшим мини-сериалом, а также получить награды за лучшую актерскую игру – за главную роль и роль второго плана.

На последнюю претендовал Стеллан Скарсгард, который исполнил роль роль зампреда Совмина СССР Бориса Щербины.