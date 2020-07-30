«Игра престолов» названа лучшим сериалом XXI столетия

Проект HBO «Игра престолов» стал лучшим сериалом XXI века, сообщает портал Digital Spy со ссылкой на результаты зрительского голосования.

Всего голосующим предлагалось выбрать из 150 сериалов и телешоу, премьера которых состоялась после 2000 года.

Вторую строчку занял сериал «Очень странные дела», третью – «Доктор Кто». Также в топ-лист вошли «Шерлок», «Во все тяжкие», «Лучший пекарь Британии», «Убивая Еву», «Гевин и Стейси», «По долгу службы» и «Чернобыль».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— HBO ищет актрис для приквела «Игры престолов»

— Звезда «Игры престолов» впервые стала матерью

— HBO снимет сериал о вакцине от коронавируса