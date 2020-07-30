Стартовали съемки дебютного фильма Алексея Чадова

Кинокомпания «СТВ» начала съемки дебютного фильма Алексея Чадова «Джон», сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Сценарий к фильму также создал Чадов, он же сыграет главную роль — давно вернувшегося с войны мужчины по имени Иван, который отправляется в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон. По словам Чадова, в феврале 2019 года он представлял в Екатеринбурге фильм своего первого режиссера Алексея Балабанова «Война» и заметил, что молодым людям очень нравится это кино. «Поездка в Екатеринбург стала некой отправной точкой для написания этого сценария, мне захотелось рассказать историю человека, который вернулся с войны, но она для него не закончилась. Мир за это время особо не изменился, он по-прежнему хищный и война не заканчивается. Она всегда рядом», — размышляет Чадов.

Также в картине снимается Кристина Асмус. Съемки «Джона» продлятся до сентября.

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