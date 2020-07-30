Рэперы Санкт-Петербурга начали сбор средств для семьи Энди Картрайта

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Основатель Versus Battle Александр Тимарцев, известный под псевдонимом Ресторатор, планирует организовать сбор средств для семьи рэпера Энди Картрайта, тело которого было найдено в Санкт-Петербурге.

«Сейчас общаюсь с совместными друзьями, планируем сбор средств. Мы свяжемся с его родителями. Я уверен, им потребуется помощь», — сказал Тимарцев в беседе с «Газетой.Ru».

Он добавил, что хорошо знал Картрайта и его жену, однако про проблемы музыканта с наркотиками услышал впервые.

«Очень приятный и талантливый человек. Обожаю его рэп. Про тяжелые наркотики слышу впервые. О произошедшем узнал из новостей. Я шокирован. До сих пор не могу поверить. Они познакомились на Версусе. Хорошо ее знал и бывал у них в гостях. Она все делала для его карьеры», — поделился собеседник издания.

Ранее в Санкт-Петербурге было обнаружено расчлененное тело Картрайта. Его жена утверждает, что рэпер умер от передозировки, а она спрятала его тело, поскольку не желала мужу «бесславной смерти».

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