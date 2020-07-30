Ведущая «России 1» уволилась и покидает страну

Ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер уволилась и покидает страну, подтвердили в Facebook телеканала.

Она переедет в Италию, чтобы воссоединиться с мужем. «Обаятельная Елена Ландер, которая каждый день дарила улыбку и хорошее настроение зрителям программы «Утро России», покинула телеканал. Телеведущая решила переехать в Италию поближе к семье», — говорится в сообщении. У себя в Instagram она пообещала, что займется «новыми проектами».

В июне 2019 года Елена Ландер вышла замуж за итальянца по имени Фабио. Из-за санитарных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в последний раз она виделась с супругом в конце зимы.

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