Жигунов назвал шуткой свой пост о пулевом ранении из-за выстрела Максима Аверина

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Актер Сергей Жигунов объяснил шуткой свой пост в Instagram о пулевом ранении в лоб, полученном в результате выстрела его коллеги Максима Аверина.

«Ничего не произошло – мы снимаем картину «Горюнов». У нас много оружия, и это комедия – мы шутим. Я сильно ударился о камеру, которая висела на кране операторском. Я быстро бежал по площадке – надо было снимать что-то – и сильно ударился головой об эту штуку. Ну и пошутил», — сказал актер «Газете.Ru».

Жигунов признался, что его удивила реакция журналистов на этот пост.

«Я не понимаю, как это происходит все, как устроены ваши коллеги? Пуля попала в голову и не убила? Как должно быть устроено сознание ваших коллег? Я в восторге. Я часто шучу у себя в Instagram, получаю от этого удовольствие. Сейчас в очередной раз получил», — заключил он.

Ранее Сергей Жигунов опубликовал фотографию со съемочной площадки сериала «Горюнов 2», на которой на лбу актера виднелась небольшая рана.

«В День Военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия. Попал», — подписал пост Жигунов.

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