Николай Фоменко высмеял моду на обвинения в домогательствах

Актер и музыкант Николай Фоменко на своей странице в Instagram выложил видео, в котором высмеял моду на обвинения в харассменте.

Он рассказал, что учился в Зарайском филиале института нефти и газа, где преподаватель по черчению Кристина Константиновна принуждала его к интимной связи, угрожая «завалить» на экзамене.

По словам артиста, он отказался от предложения преподавательницы и был отчислен из университета.

Фоменко добавил, что этот случай помешал стать ему нефтяником и газовиком.

«Одним словом, я хочу сказать, что сейчас я понял, что правду нельзя скрывать. И решил подать на нее в суд. Это харассмент. Я надеюсь, что вы поддержите меня. Спасибо», — обратился Фоменко к подписчикам.

Артист не учился в Зарайском филиале института нефти и газа. Он жил в Санкт-Петербурге, где закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.