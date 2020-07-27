Игроки «Что? Где? Когда?» попросили отстранить Скипского от работы с детьми

Игроки «Что? Где? Когда?» попросили отстранить знатока Михаила Скипского от мероприятий с детьми, сообщает Telegram-канал «Проект».

Пять объединений Международной ассоциацию клубов (МАК) «Что? Где? Когда?» отправили в правление МАК открытое письмо в связи с ситуацией вокруг Скипского, обвиненного в сексуальных домогательствах к школьницам и являющегося главой оргкомитета школьного чемпионата России по интеллектуальной игре.

Владивостокский, Лондонский, Нью-Йоркский, Бернский и Вильнюсский клубы и другие игроки и команды спортивного «Что? Где? Когда?» попросили руководство провести «прозрачное расследование обвинений» и на время расследования приостановить участие Скипского в Комиссии МАК по работе с детьми и молодежью и отстранить его от соответствующих мероприятий.

О домогательствах Скипского ранее рассказали несколько его бывших учениц.

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