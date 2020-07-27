Тимати ушел из Black Star

Рэпер Тимати у себя в Instagram заявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого является.

По словам Тимати, это взвешенное решение партнеров, которые провели вместе больше 20 лет.

Рэпер подчеркнул, что его лейбл превратился в «группу компаний» и потерял камерный шарм. «Ребята хотят быть «гуглом», «верджином», «амазоном», а мне скорее ближе концепция Илона Маска», — объяснил свое решение Тимати.

Он уточнил, что сохранит учредительские доли в сайд-проектах Black Star, однако к артистам лейбла больше отношения не имеет и готов начать с «камерного» проекта снова. Также Тимати пообещал выпустить в сентябре новый альбом.

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