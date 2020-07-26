Лариса Гузеева будет вести «Дом-2»

Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева будет вести телепроект «Дом-2», сообщает портал kp.ru.

Ранее организаторы проекта объявили кастинг нового ведущего, который должен заменить Антона Беккужева на Сейшельских островах, указано в материале.

По данным издания, Гузеева согласилась вести «Дом-2» за хорошее вознаграждение. При этом отмечается, что на Сейшельские острова она не поедет, а станет ведущей шоу «Бородина против Бузовой».

В эфире шоу Гузеева появится с 1 сентября, пишет kp.ru.

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