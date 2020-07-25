Бывшая супруга Элтона Джона требует у него больше $3,8 млн

Бывшая супруга музыканта Элтона Джона предъявила ему иск на $3 835 800 о нарушении бракоразводного соглашения, пишет издание The Daily Telegraph.

Как пишет газета, бракоразводный документ содержал пункт, запрещающий обсуждать брак или причины развода. При этом женщина утверждает, что Джон раскрыл в своих мемуарах интимные подробности.

«В результате вышеуказанных нарушений право на частную жизнь было нарушено... Она и ее брак стали предметом пристального внимания и обсуждения прессы», — говорится в релизе юридической фирмы, оформившей иск.

Певец отрицает нарушение, утверждая, что раскрытая информация о браке была общедоступной, а договор «распространяется только на личные и конфиденциальные темы».