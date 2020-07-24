В «Музеоне» откроется летний кинотеатр

«Москино» откроет 1 августа в парке искусств «Музеон» первый постоянный летний кинотеатр под открытым небом, сообщает пресс-служба компании.

В репертуаре «Москино Музеон» появятся авторское кино, новинки проката, фестивальные премьеры и фильмы, ставшие классикой. Кино можно будет смотреть на языке оригинала с субтитрами. Зрители в кинотеатре смогут свободно рассаживаться с соблюдением санитарной дистанции. Билеты можно будет купить в онлайн-кассе.

В первый день работы кинотеатра в «Музеоне» покажут «Фею» — новую работу Анны Меликян с Константином Хабенским в главной роли. А 2 августа в «Москино Музеон» начнется международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival.

Ранее в течение трех лет команда «Москино» проводила выездные показы под открытым небом в разных точках города — на крыше Дома Наркомфина, в жилых дворах в Чертаново, в бассейне «Чайка», в Курьяновском парке.

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