Театрам порекомендовали закрыть буфеты
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Роспотребнадзор рекомендовал театрам запретить продажу продуктов питания на мероприятиях, следует из нового документа ведомства.
Работу традиционных буфетов с бутербродами и другими закусками и напитками придется прекратить. «Во время мероприятий (концертов, представлений, спектаклей) запрещается реализация продуктов питания, за исключением воды и напитков в промышленной упаковке», — говорится в документе.
Кроме того, спектакли и концерты можно будет посещать только в масках.
Выход нового документа связан с частичным снятием санитарных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
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