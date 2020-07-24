Театрам порекомендовали закрыть буфеты

Роспотребнадзор рекомендовал театрам запретить продажу продуктов питания на мероприятиях, следует из нового документа ведомства.

Работу традиционных буфетов с бутербродами и другими закусками и напитками придется прекратить. «Во время мероприятий (концертов, представлений, спектаклей) запрещается реализация продуктов питания, за исключением воды и напитков в промышленной упаковке», — говорится в документе.

Кроме того, спектакли и концерты можно будет посещать только в масках.

Выход нового документа связан с частичным снятием санитарных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

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