Гошу Куценко обвинили в домогательствах
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Девушка по имени Алина обвинила в домогательствах актера Гошу Куценко, сообщает RT.
Ролик о домогательствах она опубликовала в TikTok. По ее словам, Куценко позвал ее в отель на чай и отказался, когда она предложила пойти в бар или ресторан.
По словам Алины, Куценко пытался «заманить» ее в ресторан отеля в течение четырех часов и после дал согласие на публикацию переписки.
Сам Гоша Куценко обвинения пока не комментировал.
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