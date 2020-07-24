Гошу Куценко обвинили в домогательствах

Девушка по имени Алина обвинила в домогательствах актера Гошу Куценко, сообщает RT.

Ролик о домогательствах она опубликовала в TikTok. По ее словам, Куценко позвал ее в отель на чай и отказался, когда она предложила пойти в бар или ресторан.

По словам Алины, Куценко пытался «заманить» ее в ресторан отеля в течение четырех часов и после дал согласие на публикацию переписки.

Сам Гоша Куценко обвинения пока не комментировал.

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