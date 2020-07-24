Зятя Кита Ричардса сбил поезд

Бывшего зятя музыканта группы Rolling Stones Кита Ричардса сбил поезд, сообщает The Sun.

Полиция утверждает, что обстоятельства смерти Доминика Дженнингса нельзя считать подозрительными. Он умер на месте.

Несколько дней назад Доминика Дженнингса, бывшего мужа Анджелы Ричардс, обвинили в приставаниях к детям на пляже в британском городе-курорте Богнор Реджис. В сети появились фотографии 45-летнего Доминика и утверждения, что он якобы задирал маленьким девочкам юбки и пытался увести детей с собой. Друзья мужчины позже заявили, что он никогда не проявлял неадекватного интереса к детям.

Дженнингс женился на Ричардс в 1998 году, на роскошной свадьбе присутствовала модель Кейт Мосс. Некоторое время он работал в команде Rolling Stones и ездил с группой на гастроли. После развода с Ричардс был плотником.