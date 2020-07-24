Ефим Шифрин вступился за обвиненного в растлении бодибилдера

Юморист Ефим Шифрин вступился за бодибилдера Александра Крупнова, которого задержали за половое сношение с лицом, не достигшим совершеннолетия.

Шифрин привел в пример своего прадедушку Мойше-Лейба, который женился в 15 лет. «Шапочно зная Сашу по спортзалу, никак не могу представить его насильником и растлителем», — цитирует пост артиста в социальных сетях «Московский комсомолец».

Хорошевский суд Москвы 23 июля арестовал Александра Крупнова на два месяца. Спортсмен, тренировавший, в частности, жену певца Стаса Костюшкина, был задержан после интимной связи с 15-летней девушкой.

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