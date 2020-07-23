Вышел новый трейлер «Вратаря Галактики»

Кинокомпания СТВ опубликовала новый трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики».

По сюжету картины Джаника Файзиева, к 2071 году климат Земли радикально изменился, и в Москве выросли тропические леса, а Нью-Йорк обледенел. Главный герой Антон обнаруживает у себя суперспособности и решает попробовать силы в соревнованиях по космоболу на большом космическом корабле.

Главные роли в фильме исполнили Евгений Романцов, Виктория Агалакова, Иван Иванович, Мария Лисовая и Евгений Миронов. Премьера фильма должна состояться 27 августа.

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