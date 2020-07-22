Тульская «медсестра в купальнике» стала телеведущей

Медицинская сестра Надежда Жукова с 22 июля будет вести прогноз погоды в тульском региональном эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24», сообщают «Вести Тула».

При этом она останется медсестрой и будет готовиться стать врачом.

В конце мая медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы Надежда Жукова пришла в палату к пациентам в надетом поверх спортивного белья прозрачном защитном костюме. В СМИ ее назвали «медсестрой в купальнике», девушка стала героиней множества мемов в России и за рубежом.

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