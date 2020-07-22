Игрок «Что? Где? Когда?» отреагировал на обвинения в домогательствах

Участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?», обладатель награды «Хрустальная сова» Михаил Скипский отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах к школьнице.

«Пожалуйста, через телекомпанию «Игра», — ответил Скипский на просьбу корреспондента «Газеты.Ru» прокомментировать обвинения.

Ранее журналистка Екатерина Аренина заявила, что Михаил Скипский пытался поцеловать ее, прикасался к ней и звал к себе домой, когда ей было 15 лет. Это, по ее словам, происходило в 2010 году, когда Скипский работал учителем географии. Кроме того, утверждала Аренина, от домогательств с его стороны пострадали и другие школьницы.

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