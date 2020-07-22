Тренера жены Стаса Костюшкина задержали за связь с несовершеннолетней

Абсолютного чемпиона России по бодибилдингу 2016 года Александра Крупнова задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ (растление несовершеннолетних), сообщает Telegram-канал 112.

Утверждается, что его переписку с 15-летней девочкой об их сексуальной связи прочитала мама ребенка. Она и обратилась в полицию.

Известно, что Александр Крупнов является тренером супруги поп-исполнителя Стаса Костюшкина. Семья Костюшкиных сообщения о задержании не комментировала.

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