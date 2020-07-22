Александр Буйнов прооперирован после приступа
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Певец Александр Буйнов в Instagram рассказал о своей госпитализации.
По словам артиста, у него случился приступ, подробности которого он не уточнил. «И еще — после операции стал добрее, потому что...полстраны живет без этого», — заявил он.
Буйнов также уточнил, что из-за своего состояния не смог посетить фестиваль «Славянский базар» в Витебске.
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