Александр Буйнов прооперирован после приступа

Певец Александр Буйнов в Instagram рассказал о своей госпитализации.

По словам артиста, у него случился приступ, подробности которого он не уточнил. «И еще — после операции стал добрее, потому что...полстраны живет без этого», — заявил он.

Буйнов также уточнил, что из-за своего состояния не смог посетить фестиваль «Славянский базар» в Витебске.

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