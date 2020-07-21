Эмбер Херд заявила, что не изменяла Деппу с Маском
Актриса Эмбер Херд в суде заявила, что не изменяла актеру Джонни Деппу с предпринимателем Илоном Маском, сообщает Daily Star.
Она считает, что Депп страдал от необоснованной ревности и утверждает, что не общалась с Маском до 2016 года. Таким образом, она опровергла заявления ранее выступавшего в суде свидетеля, который якобы видел Маска и Херд вместе в доме Деппа.
В суде также была зачитана относящаяся к 2016 году переписка Херд и Маска, в которой он предлагает ей организовать круглосуточную охрану ее дома перед тем, как она собралась подавать на развод. В частности, в переписке Маск упоминает, что «был идиотом», а Херд ему «очень нравится». Также он предполагает, что она может не захотеть видеть его снова.
После развода с Деппом Херд встречалась с Маском около года.
Джонни Депп судится с таблоидом The Sun из-за публикации, в которой его обвиняли в домашнем физическом и психологическом насилии по отношению к Эмбер Херд.
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