Эмбер Херд заявила, что не изменяла Деппу с Маском

Актриса Эмбер Херд в суде заявила, что не изменяла актеру Джонни Деппу с предпринимателем Илоном Маском, сообщает Daily Star.

Она считает, что Депп страдал от необоснованной ревности и утверждает, что не общалась с Маском до 2016 года. Таким образом, она опровергла заявления ранее выступавшего в суде свидетеля, который якобы видел Маска и Херд вместе в доме Деппа.

В суде также была зачитана относящаяся к 2016 году переписка Херд и Маска, в которой он предлагает ей организовать круглосуточную охрану ее дома перед тем, как она собралась подавать на развод. В частности, в переписке Маск упоминает, что «был идиотом», а Херд ему «очень нравится». Также он предполагает, что она может не захотеть видеть его снова.

После развода с Деппом Херд встречалась с Маском около года.

Джонни Депп судится с таблоидом The Sun из-за публикации, в которой его обвиняли в домашнем физическом и психологическом насилии по отношению к Эмбер Херд.

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