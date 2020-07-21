Ведущий политических шоу внезапно умер в 37 лет

Политический комментатор и ведущий политических шоу Майкл Брукс внезапно скончался в возрасте 37 лет, сообщает Daily Star.

Брукс вел популярные веб-передачи о политике «Шоу Майкла Брукса» и The Majority Report. Представители Брукса говорят, что его смерть стала неожиданностью. «С тяжелым сердцем объявляем о смерти Майкла Брукса: сына, отца, брата, друга и настоящего товарища», — пишут его коллеги по The Majority Report.

Кроме того, 37-летний Брукс выступал аналитиком в издании Huffington Post, на канале France 24 и в других СМИ.