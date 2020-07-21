На Украине снимают фильм о казаках-геях

На Украине начались съемки короткометражного фильма Евгения Коршунова «Главная крепость Сечи» о казаках-геях, сообщает ФАН.

В основу сюжета легли события, развернувшиеся в Запорожье в 2013-м году, когда члены ЛГБТ-сообщества создали там объединение под названием «Гей-форум — Сечь». «Приходилось слышать и читать, что за гомосексуальные связи на Сечи наказывали. А раз за них наказывали, следовательно, они там были», — сказал Коршунов в интервью Bird in Flight.

В главной роли в фильме снялся квир-модельер Михаил Коптев.

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